AFP: США получат беспрепятственный доступ к военным базам в Папуа - Новой Гвинее

Вашингтон сможет размещать в стране оборудование, резервы и снаряжение, а также будет иметь "эксклюзивный доступ" к определенным зонам, где возможно проведение строительных работ, сообщило агентство

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Американские военные получат беспрепятственный доступ к базам в Папуа - Новой Гвинее, где смогут размещать военный контингент и технику. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse со ссылкой на текст подписанного в конце мая двустороннего пакта по безопасности.

Согласно документу, американские военные получат "беспрепятственный доступ" к объектам, где смогут размещать оборудование, резервы и снаряжение, а также будут иметь "эксклюзивный доступ" к определенным зонам, где возможно проведение строительных работ. США смогут дислоцировать войска и технику в ключевых аэропортах, а также в таких стратегически важных точках, как военно-морская база Ломбрум на острове Манус и морской порт в столице островного государства, городе Порт-Морсби.

Агентство отмечает, что Папуа - Новая Гвинея, богатая природными ресурсами и расположенная вблизи ключевых мореходных маршрутов, может стать одним из ключевых пунктов дипломатического противостояния между Вашингтоном и Пекином.

В мае США и Папуа - Новая Гвинея заключили двустороннее соглашение по безопасности. Подписание соответствующего документа между двумя странами последовало за решением другой страны региона - Соломоновых Островов - подписать такой договор с Китаем. Соглашение между Пекином и Хониарой подверглось резкой критике со стороны Австралии, Новой Зеландии и США, которые заявили, что у таких действий имеются потенциальные последствия с точки зрения региональной безопасности, и пообещали принять меры в ответ на любые шаги по установлению постоянного военного присутствия КНР на Соломоновых Островах.