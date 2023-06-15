Осло и Копенгаген договорились передать Киеву 9 тыс. артиллерийских снарядов

Норвегия предоставит снаряды, а Дания - взрыватели и метательные заряды

СТОКГОЛЬМ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Норвегии и Дании договорились передать Украине дополнительно 9 тыс. артиллерийских снарядов. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте норвежского правительства.

"Норвегия и Дания договорились передать Украине дополнительно 9 000 артиллерийских снарядов. Норвегия предоставляет снаряды, а Дания - взрыватели и метательные заряды", - говорится в сообщении.

3 апреля Министерство обороны Дании договорилось с оборонным ведомством Норвегии совместно передать Украине 8 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.