Reuters: Конституционный суд Индонезии рассмотрит проект изменения избирательной системы

Он предполагает закрытие списков кандидатов на выборах

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Конституционный суд Индонезии в четверг вынесет решение о возможном внесении изменения в избирательную систему страны, после которого списки кандидатов на выборах снова станут закрытыми. Об этом сообщило агентство Reuters.

На данный момент индонезийские граждане благодаря открытым спискам могут видеть, за каких кандидатов они голосуют. Инициаторами этих изменений выступают члены правящей Индонезийской демократической партии борьбы, сообщает агентство. В то же время восемь из девяти партий, представленных в парламенте, не одобрили эту инициативу, утверждает Reuters.

Конституционный суд в Индонезии в 2008 году отменил механизм голосования по закрытым спискам. Он посчитал, что открытые списки дают избирателям больше информации о кандидатах, утверждает агентство.