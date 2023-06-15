15 июня, 06:53,
обновлено 15 июня, 07:04

НАТО считает, что действия РФ пока не требуют изменений в ядерной конфигурации альянса

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что в организации будут пристально наблюдать за ситуацией

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. НАТО пока не видит действий России, которые бы потребовали изменения ядерной конфигурации альянса, но будет пристально наблюдать за ситуацией. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО.

"Мы пока не видим действий России, которые бы потребовали изменения ядерной конфигурации альянса, но мы продолжаем пристально следить за действиями Москвы", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия. 

Теги:
РоссияСтолтенберг, Йенс
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