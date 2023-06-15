В НАТО заявили о необходимости "поддержать и укрепить" наступление Киева

Генсек организации Йенс Столтенберг сообщил, что ожидает от стран НАТО новых обещаний поставок Украине вслед за США

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Министры обороны стран НАТО обсудят на встрече с Украиной, как "поддержать и укрепить" военные возможности Киева в условиях наступления. Об этом заявил в четверг генсек организации Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав оборонных ведомств государств альянса.

"Украина начала наступление, пока идут первые бои и рано говорить о результатах <...>. Мы обсудим, как поддержать и насытить ее возможности. Мы будем это обсуждать в рамках комиссии НАТО - Украина и на заседании контактной группы [по поставкам оружия]", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что о ходе боевых действий и потребностях Киева НАТО проинформирует министр обороны Украины Алексей Резников и генералы, "которые проведут брифинг" для министров обороны стран альянса.

Столтенберг также указал, что ожидает от стран НАТО новых обещаний поставок Киеву вслед за Вашингтоном, который уже объявил в начале недели "о новом значительном пакете военной помощи".