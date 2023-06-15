15 июня, 08:04

Премьер Госсовета КНР посетит Германию и Францию 18-23 июня

Ли Цян планирует принять участие в седьмом раунде китайско-германских правительственных консультаций и саммите по вопросу нового мирового финансового пакта

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Цян совершит визиты в Германию и Францию с 18 по 23 июня. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"С 18 по 23 июня премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит по приглашению канцлера ФРГ Олафа Шольца Германию с официальным визитом и примет участие в седьмом раунде китайско-германских правительственных консультаций, также он посетит Францию с официальным визитом и примет участие в саммите по вопросу нового мирового финансового пакта", - сказал Ван Вэньбинь. 

Теги:
ГерманияКитайФранцияШольц, ОлафЛи Цян
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