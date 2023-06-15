Times: Индия готовится закупить у США ударные беспилотники MQ-9 Reaper

По данным газеты, о намерении заключить сделку по приобретению этих беспилотников для ВС Индии будет объявлено во время госвизита в США премьер-министра республики Нарендры Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июня. /ТАСС/. Совет по оборонным закупкам Индии во главе с министром обороны Раджнатхом Сингхом в четверг рассмотрит проект соглашения с США о закупке ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 Reaper. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает газета Times of India.

По информации издания, о намерении заключить сделку по приобретению этих беспилотников для ВС Индии, как ожидается, будет объявлено во время предстоящего в июне госвизита в США премьер-министра южноазиатской республики Нарендры Моди.

Индия ранее рассматривала возможную закупку 30 БПЛА в США на сумму $3 млрд, но отложила планы по их приобретению из-за намерения сосредоточиться на разработке собственных беспилотников. В настоящее время Нью-Дели вернулся к идее закупить американские БПЛА, но, возможно, сократив их количество.

Как сообщают СМИ, на предстоящих переговорах в Вашингтоне Индия намерена обсудить с США перспективы военно-технического сотрудничества. Оно будет включать совместное производство бронетранспортера Stryker, который должен заменить используемые индийской армией российские БМП-2, модернизацию поставленных в республику американских гаубиц М-777, передачу военных ноу-хау и технологий.

Моди посетит США с госвизитом с 21 по 24 июня. В программе - встреча с президентом США Джо Байденом и другими официальными лицами.