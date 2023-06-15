Лидеры стран Африки перед визитом в Киев и Москву прибыли в Польшу

Глава польского государства Анджей Дуда "встретится в Президентском дворце с президентами Союза Коморских островов, Замбии и ЮАР"

ТАСС, 15 июня. Делегация стран Африки, сформированная для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, прибыла в Европу, где в четверг встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщается на сайте польского лидера.

Глава польского государства "встретится в Президентском дворце с президентами Союза Коморских островов, Замбии и ЮАР", указано в сообщении канцелярии.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта.

Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Позднее к этому списку добавился действующий председатель Африканского союза - Коморские Острова.

Президент России Владимир Путин 13 июня подтвердил скорый приезд в РФ лидеров ряда африканских государств и заявил о планах обсудить с ними в том числе зерновую сделку.

Как уточнил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, Путин примет делегацию африканских стран для обсуждения их мирной инициативы по Украине 17 июня в Санкт-Петербурге, а 16 июня африканская делегация будет работать в Киеве.