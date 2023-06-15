15 июня, 08:22
Военная операция на Украине

В НАТО заявили, что подготовка летчиков ВСУ создаст предпосылки для поставок F-16

По словам генсека организации Йенса Столтенберга, Дания играет лидирующую роль в обучении пилотов ВС Украины

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Дания осуществляет координацию подготовки летчиков для ВС Украины, вопрос о поставках истребителей F-16 пока не решен. Как заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны стран альянса в Брюсселе, подготовка летчиков создаст условия для начала поставок американских истребителей.

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"Я признателен тем членам альянса, которые предложили начать обучение украинских пилотов. Это важно, это позволит нам позже принимать решения о поставках самолетов четвертого поколения, в частности F-16, - сказал он - Дания играет лидирующую роль в реализации этого решения и осуществлении подготовки украинских пилотов".

По его словам, говорить о передаче самолетов пока рано, но "обучение пилотов создает предпосылки для этого".

В среду Нидерланды опубликовали заявление, согласно которому центр подготовки летчиков для ВСУ будет развернут в Восточной Европе и сейчас страны НАТО занимаются разработкой программ обучения. 

Теги:
УкраинаДанияСтолтенберг, ЙенсВоенная операция на Украине
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