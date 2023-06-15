МИД КНР не прокомментировал данные о планах Билла Гейтса встретиться с руководством страны

Ни сам миллиардер, ни представители его благотворительного фонда пока не сообщали о возможности встречи между ним и Си Цзиньпином

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Китая не располагает информацией, которой можно было бы поделиться, о возможной встрече прибывшего с визитом в КНР американского миллиардера и филантропа Билла Гейтса с руководством страны. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"На этот счет у меня нет информации, которую можно было бы распространить", - сказал Ван Вэньбинь в ответ на просьбу одной из журналисток прокомментировать возможную встречу Гейтса с руководством КНР.

14 июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу примет прибывшего с визитом в КНР Гейтса. Ни сам Гейтс, ни представители его благотворительного фонда пока не сообщали о возможности встречи между ним и председателем КНР.