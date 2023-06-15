В Британии обвинили Джонсона в введении в заблуждение депутатов о скандале с вечеринками

В комитете по привилегиям парламента Великобритании отметили, что бывший глава правительства намеренно препятствовал расследованию этого дела

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Бывший глава британского правительства Борис Джонсон намеренно и последовательно вводил в заблуждение депутатов Палаты общин по поводу скандала с вечеринками в его канцелярии и препятствовал парламентскому расследованию. Об этом говорится в тексте доклада, опубликованного в четверг утром комитетом по привилегиям британского парламента.

"Не существует прецедентов того, чтобы премьер-министр был уличен в намеренном введении палаты в заблуждение. Он ввел палату в заблуждение по вопросу, имеющему огромное значение как для нее, так и для общественности, и делал это неоднократно. Он также отклонил наше предложение пересмотреть свои утверждения о том, что он говорил палате общин правду", - говорится в тексте 52-страничного доклада.

Его авторы называют проступок Джонсона особенно серьезным с учетом того, что он был совершен, когда тот занимал высший государственный пост. Если бы на прошлой неделе экс-премьер сам не сложил с себя депутатские полномочия, комитет рекомендовал бы отстранить его от работы на три месяца, что грозило бы политику потерей мандата. В письменном заявлении Джонсон обвинил комитет во лжи, лицемерии и предвзятости. По его словам, доклад стал очередным этапом долгой кампании, направленной против экс-премьера, целью которой является его "политическое убийство".