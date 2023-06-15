Министр обороны Финляндии считает, что конфликт на Украине затянется

Антти Кайкконен напомнил, что НАТО ждет комментариев от министра обороны Украины Алексея Резникова о продвижении контрнаступления

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен полагает, что конфликт на Украине будет длиться еще долго. Соответствующее мнение он выразил в четверг по прибытии на встречу глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

"Я боюсь, что война будет продолжаться еще долго. <...> Боюсь, что война не закончится скоро", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможности провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он напомнил, что страны НАТО ждут комментариев от министра обороны Украины Алексея Резникова о продвижении контрнаступления и рассчитывают получить информацию об актуальных нуждах украинской стороны.

Финляндия стала членом Североатлантического альянса 4 апреля. До этого она вместе со Швецией подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. Швеция продолжает консультации по вступлению в НАТО.