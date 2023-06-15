Лукашенко: Запад намерен использовать нацформирования для свержения власти в Белоруссии

По словам президента республики, на Украине "интенсивную подготовку проходят националистические формирования, состоящие из мерзавцев всех мастей"

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. На Западе открыто заявляют, что намерены использовать националистические формирования, которые готовят на Украине, для свержения вооруженным путем власти в Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран.

"В Украине интенсивную подготовку проходят националистические формирования, состоящие из мерзавцев всех мастей. На Западе открыто заявляют, что намерены использовать их для свержения вооруженным путем законной власти в Беларуси", - сказал Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.