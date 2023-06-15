Парламент Молдавии перенес заседание на фоне протестов против переименования Дня Победы

Участники акции протеста принесли с собой плакаты с лозунгами "Мы потомки победителей", "9 мая - День Победы"

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Парламент Молдавии перенес на следующую неделю заседание на фоне акции протеста противников инициативы властей о переименовании Дня Победы. Депутаты не рассмотрели в четверг большую часть повестки, которая была опубликована пресс-службой законодательного органа.

В частности, законодатели должны были обсуждать проект закона правящей Партии действия и солидарности о переименовании Дня Победы в День памяти и примирения в память о павших во время Второй мировой войны и переносе праздничной даты с 9 на 8 мая. В пояснительной записке к документу было указано, что "изменение обусловлено необходимостью отказа от идеологической интерпретации и восприятия в молдавском обществе исторических данных, связанных со Второй мировой войной".

В четверг у здания парламента собрались сотни противников этой инициативы. Участники акции протеста принесли с собой плакаты с лозунгами "Мы потомки победителей", "9 мая - День Победы". Перед парламентом прошел мирный митинг. В своих выступлениях перед собравшимися депутаты от оппозиционных партий обратили внимание, что в ходе избирательной кампании президент страны Майя Санду обещала не препятствовать празднованию Дня Победы.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Ежегодно в День Победы на марш "Бессмертного полка" на улицы Кишинева выходят сотни тысяч людей.