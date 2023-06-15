Politico: Украина без крупных побед на поле боя может лишиться поддержки США

По данным газеты, затяжной конфликт чреват усталостью Запада и истощением арсеналов

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Официальные лица США предупредили украинских коллег, что Киеву необходимо добиться в ближайшее время крупных успехов на поле боя, чтобы Вашингтон продолжил оказывать помощь в прежних объемах. Об этом в четверг сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, затяжной конфликт чреват усталостью Запада и истощением арсеналов. Несмотря на публичные обещания поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", американцы не раз предупреждали, что Украина должна добиться крупных побед, чтобы Запад продолжал оказывать помощь.

По данным газеты, в связи с тем, что в США приближается "исключительно жаркий и взрывоопасный сезон президентских выборов", прежний уровень экономической помощи будет трудно поддерживать. По словам украинских чиновников, вопросы о будущих обязательствах перед Киевом в настоящий момент остаются без ответа. "Посмотрим, как пойдет контрнаступление [Вооруженных сил Украины]", - приводит газета слова американских официальных лиц.

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек. Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.

Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета The Washington Post писала, что неуспешное контрнаступление ВСУ может негативно сказаться на отношениях Киева с западными странами.