Вучич призвал не позволить развязать новую войну на Балканах

Президент Сербии заявил, что разговаривал об этом с представителями Евросоюза и "Квинты"

БЕЛГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич призвал послов западных стран не позволить властям непризнанного Косова развязать новую войну на Балканах. Об этом сербский лидер сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Я разговаривал с представителями Евросоюза и "Квинты" (Великобритания, Германия, Италия, США и Франция - прим. ТАСС). Попросил их сделать все, что в их силах, и не позволить [премьер-министру непризнанного Косова Альбину] Курти вызвать новую войну на Балканах", - написал Вучич.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая бойцы Сил НАТО для Косова (KFOR) оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения.

Во вторник сербские СМИ сообщили, что представители правоохранительных органов республики задержали в центральной части страны трех вооруженных косовских спецназовцев. Утверждалось, что у задержанных при себе были пистолеты, автоматы, а также средства наблюдения, рации, карты и навигационные системы. Сербскому лидеру по получении данной информации пришлось в срочном порядке уйти с приема в посольстве РФ, организованного по случаю празднования Дня России.

В среду власти непризнанного Косова приняли решение запретить въезд на территорию края автомобилям с сербскими номерными знаками "по соображениям безопасности".