15 июня, 09:44,
обновлено 15 июня, 10:24

Евросоюз не собирается устанавливать дипотношения с властями Сирии и снимать санкции

AP Photo/ Virginia Mayo
© AP Photo/ Virginia Mayo

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что донорская конференции для Сирии проводится не только с целью сбора средств для беженцев, но и для того, чтобы выразить приверженность политическому решению конфликта в этой стране

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Евросоюз не собирается устанавливать дипломатические отношения с властями Сирии и снимать введенные против Дамаска санкции. Об этом заявил в четверг глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции на полях международной донорской конференции для сирийских беженцев.

"Политика ЕС по Сирии не изменилась. Мы не будем устанавливать полных дипломатических отношений с режимом [президента Сирии Башара] Асада или начинать работу по реконструкции страны, пока не будет политического перехода, а его нет. Пока не будет прогресса, и его на данный момент нет, мы сохраним санкционный режим", - сказал он.

По словам Борреля, донорская конференции для Сирии проводится не только с целью сбора средств для беженцев, но и для того, чтобы выразить приверженность политическому решению конфликта в этой стране. Он сообщил, что в 2023 году представители 57 стран и 30 международных организаций приехали на конференцию в Брюсселе. 

Теги:
СирияБоррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
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