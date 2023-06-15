Bloomberg: ОАЭ и Саудовская Аравия пытаются убедить Европу восстановить отношения с Сирией

По информации агентства, официальные лица арабских стран утверждали, что дипломатические меры по прекращению 12-летнего конфликта будут бесполезны, если не ослабить санкции

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Представители Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии пытаются убедить страны Европы в необходимости восстановить дипломатические отношения с Сирией и ослабить санкции. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, официальные лица арабских монархий в течение нескольких месяцев лоббируют идею о восстановлении связей с Сирией в беседах с представителями Евросоюза. Их контакты проходят на разных уровнях. Представители арабских стран в ходе бесед утверждали, что дипломатические меры по прекращению 12-летнего конфликта будут бесполезны, если не ослабить санкции. Такой шаг позволит возродить разрушенную экономику Сирии, считают они.

Если в Сирии начнет восстанавливаться экономика, миллионы беженцев захотят вернуться на родину, утверждали представители арабских монархий. Также улучшение экономической ситуации ослабит давление на соседние страны, которые принимают беженцев.

Bloomberg отмечает, что Франция и Германия исключают возможность восстановления связей с Сирией. Они утверждают, что это не поможет устранить причины войны. В четверг глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на донорской конференции для Сирии заявил, что сейчас нет условий для "изменения политики ЕС" в отношении Дамаска. Любое возможное изменение, добавил он, будет зависеть от того, будет ли Асад проводить политические реформы и соблюдать положения резолюций ООН. Позицию Евросоюза поддерживают Соединенные Штаты, указывает агентство.

В марте правительства Великобритании, Германии, США и Франции выступили с совместным заявлением по случаю 12-й годовщины начала конфликта в Сирии. Они заявили, что не будут нормализовать отношения с Сирией, пока не будет найден политический способ разрешения гражданской войны в этой стране. Они призвали "к политическому процессу под управлением самих сирийцев при содействии ООН и в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН".

15 марта 2011 года в нескольких городах Сирии начались массовые выступления ("День гнева") против правящего страной с 2000 года президента Башара Асада. Эти события положили начало противостоянию официальных властей и внутренней оппозиции, которое вскоре переросло в гражданскую войну с участием международных сил.