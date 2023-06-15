Армения сообщила о ранении военнослужащего из-за обстрела со стороны Азербайджана

Инцидент произошел у села Тех

ЕРЕВАН, 15 июня. /ТАСС/. Военнослужащий армянской пограничной службы в четверг получил ранение у села Тех Сюникской области республики в результате обстрела со стороны азербайджанских вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"15 июня в 13:35 (12:15 мск - прим. ТАСС) в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана на техском участке ранен военнослужащий пограничной службы Службы национальной безопасности (СНБ) [Армении]. О состоянии здоровья раненого военнослужащего будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в релизе.