15 июня, 10:04,
обновлено 15 июня, 10:33
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Армения сообщила о ранении военнослужащего из-за обстрела со стороны Азербайджана

Инцидент произошел у села Тех

ЕРЕВАН, 15 июня. /ТАСС/. Военнослужащий армянской пограничной службы в четверг получил ранение у села Тех Сюникской области республики в результате обстрела со стороны азербайджанских вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"15 июня в 13:35 (12:15 мск - прим. ТАСС) в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана на техском участке ранен военнослужащий пограничной службы Службы национальной безопасности (СНБ) [Армении]. О состоянии здоровья раненого военнослужащего будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в релизе. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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