Премьер Испании считает, что ЕС должен стать архитектором нового мирового порядка

Педро Санчес отметил, что "бинарные размышления о силе Китая и США закончились"

МАДРИД, 15 июня. /ТАСС/. Евросоюз может и должен стать архитектором нового международного порядка. С таким утверждением выступил в четверг глава правительства Испании Педро Санчес, представляя приоритетные задачи испанского председательства в Совете ЕС, которое перейдет к королевству на полгода с 1 июля.

Премьер выделил четыре приоритетные задачи Мадрида в ходе председательства в ЕС: "реиндустриализация Европы", продвижение экологического перехода, укрепление социальной опоры и укрепление европейского единства. "Мы собираемся предложить Совету общую стратегию, которая позволит нам гарантировать экономическую безопасность и глобальное лидерство ЕС", - отметил Санчес.

"Наша цель будет состоять в том, чтобы гарантировать лидерство, устойчивость, центральное положение Европы в новом глобальном порядке, который формируется, потому что только таким образом, я верю, мы сможем гарантировать безопасность и будущее процветание наших сограждан, - добавил Санчес. - Поэтому бинарные размышления о силе Китая и США закончились, я считаю, что Европа может и должна стать великим архитектором нового международного порядка".

Он также заявил о том, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине. Кроме того, по словам главы кабмина, Испания будет стремиться установить общую минимальную ставку корпоративного налога в странах ЕС.