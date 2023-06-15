В Чехии отвергли квоты по распределению беженцев в ЕС

Премьер-министр республики Петр Фиала потребовал реализацию профилактических мер по сдерживанию нелегальной миграции, эффективные политику репатриации и решения на внешних границах Евросоюза

ПРАГА, 15 июня. /ТАСС/. Чехия "решительно отвергает" квоты по распределению нелегальных мигрантов из государств Ближнего Востока и Северной Африки в странах Евросоюза. Об этом написал в четверг на своей странице в Twitter премьер-министр республики Петр Фиала.

"Мы долгое время повторяем, что готовы проявить солидарность [с другими странами ЕС в деле преодоления миграционного кризиса]. Мы, однако, решительно отвергаем квоты [по распределению беженцев]. Мы требуем, чтобы реализовывались профилактические меры [по сдерживанию нелегальной миграции, требуем] эффективной политики репатриации и эффективных решений на внешних границах Евросоюза", - отметил премьер.

Странам ЕС, по его словам, удалось договориться, что квоты на прием нелегальных мигрантов не будут распространяться на государства, столкнувшиеся с наплывом беженцев с Украины после начала СВО.

Еврокомиссия на минувшей неделе приняла новый план действий по борьбе с нелегальной миграцией в западном Средиземноморье и Атлантике. Предполагается усилить борьбу с контрабандой людьми и пограничный контроль на внешних границах ЕС со странами, из которых в сообщество проникает большинство нелегальных беженцев. Предусматривается их распределение между европейскими государствами.