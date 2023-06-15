WSJ: французская Thales впервые за 10 лет возобновит производство ПЗРК Starstreak

К ним возник интерес на фоне конфликта на Украине, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Французская военно-промышленная группа Thales впервые за десятилетие возобновит производство переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Starstreak, интерес к которым возрос на фоне украинского конфликта. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, возобновление производства ПЗРК займет достаточно много времени из-за сложности создания оружия и проблем с цепочками поставок вследствие геополитической напряженности. Starstreak будут изготавливаться на предприятии в североирландском Белфасте, где уже ведется работа над наращиванием производства двух других видов оружия, которые используются в украинском конфликте, в том числе противотанковых вооружений.

"Заказ, производство и поставки этих ракет займут какое-то время. Сроки их изготовления довольно длительные", - заявил руководитель Thales Патрис Кейн. Стоимость этого вида вооружений не разглашается.

По словам Кейна, Thales также намерена возобновить производство боеприпасов калибром 120 мм, которые используются в танках и минометах, поскольку поставки Украине истощили запасы западных союзников. Производство этих снарядов также было приостановлено более 10 лет назад.

Великобритания неоднократно направляла Киеву ПЗРК Starstreak в составе пакетов военной помощи и вооружений.