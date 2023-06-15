Спецназ Судана начал расследование убийства губернатора Западного Дарфура

Командование сил быстрого реагирования указало, что к убийству Хамиса Абакара "причастна разведка суданской армии, которая разжигает межплеменную рознь в регионе Дарфур"

КАИР, 15 июня. /ТАСС/. Командование сил быстрого реагирования (спецназ) Судана в четверг распорядилось начать расследование убийства губернатора провинции Западный Дарфур Хамиса Абакара. Об этом говорится в специальном заявлении спецназа.

"Мы [силы быстрого реагирования] открыли дело в отношении убийства губернатора Западного Дарфура и начали расследование обстоятельств его гибели", - говорится в заявлении, которое процитировал телеканал Al-Hadath. Спецназ отверг обвинения в смерти губернатора и указал, что к убийству Абакара "причастна разведка суданской армии, которая разжигает межплеменную рознь в регионе Дарфур". По утверждению спецназа, "губернатор попросил защиты у отрядов спецназа" и был перевезен в безопасное место. Согласно заявлению сил быстрого реагирования, позже "преступники совершили налет на место, где укрывался Абакар, похитили его и убили".

Со своей стороны вооруженные силы Судана полностью возложили вину за убийство на силы быстрого реагирования.

В среду вечером Al-Hadath сообщил об убийстве губернатора Западного Дарфура городе Эль-Генейна, административном центре провинции. По данным телеканала, незадолго до смерти Абакар был арестован отрядами спецназа.

За несколько часов до инцидента губернатор обратился к международному сообществу с требованием о незамедлительном вмешательстве с целью прекращения столкновений в регионе. Абакар рассказал, что в Дарфуре не прекращаются бои между противоборствующими сторонами с применением тяжелых орудий, в результате столкновений и постоянных обстрелов в Эль-Генейне уничтожены все больницы и госпитали, у раненых нет возможности получить медицинскую помощь. Тогда же провинциальное правительство информировало, что жертвами вооруженных столкновений между суданской армией и отрядами сил быстрого реагирования в Западном Дарфуре стали более 1 тыс. человек.