В Токио предположили, что запущенная ракета КНДР уже упала

Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на японский правительственные источники, она упала внутри исключительной экономической зоны Японии

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Запущенная в четверг, предположительно, баллистическая ракета КНДР с большой долей вероятности уже упала. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на японский правительственные источники, ракета КНДР, вероятно, упала внутри исключительной экономической зоны Японии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил ведомствам начать детальный сбор и анализ информации о новом ракетном пуске Пхеньяна, добавил телеканал.