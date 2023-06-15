Экс-глава МИД Австрии назвала Путина серьезным лидером

По словам Карин Кнайсль, "чтобы управлять такой большой страной в течение 23 лет, человек должен обладать определенными качествами"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила ТАСС, что считает президента России Владимира Путина серьезным лидером и уважает его за это.

"Я думаю, у него есть все необходимые компетенции для того, чтобы быть очень серьезным лидером. Чтобы управлять такой большой страной в течение 23 лет, человек должен обладать определенными качествами. Я уважаю его за это", - сказала экс-глава МИД на полях ПМЭФ.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на деловом завтраке, организованном российским обществом "Знание" © Артем Попов/ ТАСС

"Потому что, чем выше вы поднимаетесь, тем меньше кислорода остается в воздухе. Чтобы дышать на такой высоте, чтобы справляться с интригами, завистью и враждой, нужно обладать очень хорошим знанием человеческой природы и потребностей человека. Этим качеством он однозначно обладает. И с физической точки зрения очень важна способность фокусироваться, концентрироваться, быть в тонусе. А также способность мотивировать людей вокруг. Особенно в текущих условиях", - добавила она.

По ее словам, Путин - тот, кто поддерживает все эти механизмы на ходу. "И это жизненно важно в такие времена", - подчеркнула Кнайсль. Отвечая на вопрос, поддерживает ли она Путина как лидера РФ, Кнайсль сказала: "Видите ли, выбирать своего лидера - дело россиян. А я не россиянка".

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.