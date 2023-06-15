В ОДКБ сообщили, что проект рекомендаций по учениям в основном согласован

Пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович заявил, что на территории Киргизии будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне проведением миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности в интересах поддержания мира и безопасности

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Проект методических рекомендаций по подготовке и проведению учений с миротворческими контингентами государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), выделяемыми в состав миротворческих сил объединения, обсужден, доработан и в основном согласован. Об этом сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Как отметил Щегрикович по итогам прошедших в среду консультаций по совершенствованию вопросов подготовки и проведения учений с Миротворческими силами ОДКБ, проект рекомендаций обстоятельно обсужден.

"В ходе консультаций проект методических рекомендаций по подготовке и проведению учений с миротворческими контингентами государств - членов ОДКБ, выделяемыми в состав Миротворческих сил ОДКБ, обсужден, доработан и в основном согласован. По итогам консультаций решено рекомендовать Объединенному штабу ОДКБ внести проект документа на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ", - указал он.

Проект решения СМИД, СМО и КССБ ОДКБ "О Методических рекомендациях по подготовке и проведению учений с миротворческими контингентами государств - членов ОДКБ" разработан Объединенным штабом ОДКБ с учетом опыта проведенных миротворческих учений и в рамках работы по внесению изменений в нормативные акты, регламентирующие вопросы совместной оперативной и боевой подготовки войск (Коллективных сил) ОДКБ, для приведения действующих сегодня методических рекомендаций в соответствие с положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ.

"В нынешнем году проведение совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" планируется на завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2023". На территории Киргизской Республики будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне проведением миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах поддержания мира и безопасности", - продолжил он.

Консультации прошли под председательством заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майора авиации Туралы Койшикулова в режиме видео-конференц-связи. В них приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

О миротворческих силах ОДКБ

Миротворческие контингенты государств - членов ОДКБ - специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и средства, предоставляемые государствами - членами организации в состав миротворческих сил ОДКБ. Общая их численность - 3 800 человек. Для каждой миротворческой операции состав, структура и численность Коллективных миротворческих сил определяются решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, исходя из объема решаемых задач и конкретной обстановки в зоне конфликта.