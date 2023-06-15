Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

По данным агентства, запуск осуществлялся из района Сунан в окрестностях Пхеньяна

СЕУЛ, 15 июня. /ТАСС/. КНДР запустила в четверг две баллистические ракеты малой дальности из района Сунан в окрестностях Пхеньяна. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.

"В период с 19:25 по 19:37 по местному времени (13:25 и 13:37 мск - прим. ТАСС) были обнаружены две баллистические ракеты малой дальности, запущенные Северной Кореей из района Сунан в сторону Японского моря",- заявили в комитете. Ранее южнокорейские военные сообщили об одной запущенной баллистической ракете.

В Сеуле добавили, что Вооруженные силы Республики Корея сохраняют готовность в связи с возможностью последующих пусков и координируются с американскими коллегами.

В четверг официальный представитель Министерства обороны КНДР "строго предупредил" США и Республику Корея, что вооруженные силы народной республики ответят на "любые демонстрации и провокации противника". До этого южнокорейский лидер Юн Сок Ёль наблюдал за проведением последнего раунда крупнейших в истории совместных с США боевых стрельб на полигоне, который находится в 25 км от межкорейской границы. К ним было привлечено больше 2,5 тыс. человек и более 610 единиц техники, включая авиацию.

Чиновник народной республики заявил, что учения направлены против КНДР, и назвал действия южнокорейских военных "провокационными и безответственными", потому что они способствуют росту напряженности. "Наш ответ неизбежен", - говорилось в заявлении представителя оборонного ведомства, опубликованном незадолго до пуска ракет.