Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракеты

Парламентский заместитель японского министра обороны Кими Онода сообщила, что ракеты упали в пределах исключительной экономической зоны Японии в водах у префектуры Исикава

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным в четверг запуском двух баллистических ракет. Об этом сообщила журналистам в Токио парламентский заместитель японского министра обороны Кими Онода.

"Подобные действия КНДР совершенно неприемлемы, они несут угрозу миру и безопасности Японии, - подчеркнула Онода. - В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине".

По словам замминистра, ракеты КНДР упали в пределах исключительной экономической зоны Японии в водах у префектуры Исикава (побережье Японского моря). Она отметила, что ракеты пролетели от 850 км до 900 км, достигнув максимальной высоты 50 км. Они могли обладать изменяемой траекторией полета. Между тем информации о возникновении какого-либо ущерба в связи с произошедшим не поступало, заявила Онода.

31 мая КНДР предприняла попытку запуска своего первого военного разведывательного спутника. Радио "Голос Кореи" со ссылкой на Государственное управление по освоению космоса сообщило, что ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР отметили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.