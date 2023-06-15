Подоляк назвал "жесткое" наступление единственным возможным сценарием для Украины

Оно включает в себя "максимальное убийство россиян", отметил советник главы офиса украинского президента

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Максимально жесткое" наступление с "максимальным убийством россиян" является единственно возможным для Украины сценарием, поскольку любые мирные переговоры приведут к смене существующего в стране режима, заявил в четверг советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

"Не существует никаких планов немножко отойти, поднажать, а потом сесть за стол переговоров. Существует один план - максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте", - сказал Подоляк, выступая в эфире новостного марафона, который идет по ведущим украинским телеканалам.

"Это не какой-то радикальный сценарий, это единственно возможный сценарий для Украины - выйти на границы 1991 года", - добавил он. "Мы не можем где-то остановиться и сказать, давайте что-то думать и разговаривать", - считает Подоляк.

По его мнению, если линия размежевания пройдет по территории, которую Киев считает своей, Украина превратится в "марионеточную державу". "То есть оставят название, бренд "Украина", но тут будет совсем другой народ, другое правительство", - добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что киевский режим отвергает любые возможности для переговоров с Москвой в угоду западным странам. Говоря о реакции России на мирные инициативы по разрешению украинского кризиса, она напомнила, что "все возможности для переговоров киевский режим сам себе заблокировал на законодательном уровне".