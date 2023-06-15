В Киеве подтвердили получение предложения Запада о сотрудничестве по "израильской модели"

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис заявил, что страна хочет получить гарантии безопасности не вместо членства в НАТО, а на "период до вступления в альянс"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Киев получает предложения о сотрудничестве в сфере безопасности со странами Запада по "израильской модели". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

"Предлагаются разные модели: это и "израильская модель", есть вариант модели, которая была применена к Финляндии и Швеции, когда год назад было принято решение о том, что они станут членами НАТО, то альянс провозгласил, что безопасность этих стран является критически важной для НАТО. Разные модели обговариваются", - сказал Перебийнис в эфире телеканала "Рада".

По словам замминистра, Киев хочет получить гарантии безопасности не вместо членства в НАТО, а на "период до вступления в альянс".

В среду газета The New York Times со ссылкой на помощников президента США Джо Байдена сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества без присоединения к НАТО. По информации газеты, эта модель подразумевает "10-летние обязательства в области безопасности", однако обязательства перед Киевом будут "практически наверняка менее долгосрочными".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию в газете The New York Times на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума, заявила, что "израильская модель" сотрудничества между США и Украиной или вступление Киева в НАТО не поможет в урегулировании ситуации в стране.