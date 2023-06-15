Подоляк заявил, что Украина проводит "тестирование всей линии фронта"

Советник главы офиса украинского президента отметил, что Киев еще не начал контрнаступление

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Украина еще не начала свое контрнаступление, а проводит "тестирование всей линии фронта". С таким утверждением выступил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

"Идет тестирование всей линии фронта, - заявил Подоляк, выступая в эфире новостного марафона, который идет по ведущим украинским телеканалам. - Мы еще не начинали контрнаступления как такового".

По его мнению, Украина сегодня демонстрирует современный способ ведение боевых действий. "То есть мы сегодня демонстрируем, что в меньшинстве даже можно идти на многих направлениях", - сказал Подоляк.

При этом он высказал несогласие с оценками западных экспертов по поводу ситуации в зоне боевых действий на Украине. "Нет никаких западных экспертов, которые бы понимали в этой войне, потому что у них все время ошибки. Они все время провоцируют и пророчат", - считает Подоляк.

Говоря о сроках завершения боевых действий на Украине, он отметил, что это, по его мнению, произойдет не раньше 2024 года.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек. Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери украинской армии. При этом газета Politico 15 июня сообщила, что официальные лица США предупредили украинских коллег, что Киеву необходимо добиться в ближайшее время крупных успехов на поле боя, чтобы Вашингтон продолжил оказывать помощь в прежних объемах.