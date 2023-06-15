Кнайсль считает, что отношения РФ и Запада похожи на жесткий развод

По мнению экс-главы МИД Австрии, выяснения и суды сторонам еще только предстоят

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Отношения России со странами Запада напоминают жесткий развод, где выяснения и суды еще только предстоят. Об этом заявила в четверг ТАСС экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На вопрос, можно ли говорить о том, что отношения между Россией и Западом разрушены окончательно, Кнайсль отметила, что их "можно сравнить с тяжелым разводом".

"Развод, к сожалению, получился очень жестким. И как при разводе между двумя людьми, когда между ними складывается такая сложная ситуация, рано или поздно приходится выяснять отношения в судебном порядке. И это еще будет впереди. Вам нужно будет пройти через ряд судов и юридических процедур, чтобы, например, вернуть свою собственность", - продолжила она.

Экс-глава МИД напомнила, что слово "развод" в таком ключе впервые было использовано в конце февраля прошлого года. "Я думаю, его использовал пресс-секретарь [президента РФ] Дмитрий Песков. И затем я услышала его от министра иностранных дел [Сергея] Лаврова. Так что это было новое понятие. И в начале оно меня заинтриговало. И я не была уверена, как его трактовать. Но [осознала], учитывая общее положение дел и шаги, которые сейчас предпринимаются, в частности отмена российских артистов и спортсменов этими 42-мя странами. И, кроме того, все эти нелегальные действия, вроде конфискации российской собственности. Прежде всего - активов Центрального Банка [России], что было абсолютно недопустимо. А также, например, [дочернего холдинга] "Газпрома" в Германии или НПЗ "Роснефти" в Германии", - подчеркнула она.

Кнайсль отметила, что студенты и журналисты часто спрашивают: "Все будет хорошо?". "Это такая очень характерная русская фраза, но во мне она не отзывается. Я ведь понимаю, какая надежда за ней кроется. Но что значит "хорошо"? Для кого хорошо? И как долго? Поэтому я думаю, что мы окажемся в новой ситуации, в которой не всем будет хорошо. И я не уверена, как долго она будет благоприятной для тех, кому повезет, - продолжила она. - Но столько всего случилось. Вот я, например, не русская. Но все происходящее нанесло такой сопутствующий ущерб, что затронуло и меня тоже в значительной степени. Так что я даже не планирую возвращаться в Европу. Не планирую, потому что для меня это было слишком".

"Нам, как христианам, непрестанно говорят, что мы должны извиняться. Но мне кажется, еще Иисус Христос говорил: "Не метайте бисер перед свиньями". Так что всему есть предел", - резюмировала Кнайсль.