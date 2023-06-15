15 июня, 12:50,
обновлено 15 июня, 13:27
Военная операция на Украине

Глава МО Украины сообщил о начале расследование применения бельгийского оружия в РФ

Алексей Резников обсудил этот вопрос на полях министерского заседания НАТО в Брюсселе, пишет агентство Belga

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников проинформировал главу оборонного ведомства Бельгии Людивин Дедондер о том, что Украина начала расследование применения оружия бельгийского производства на территории России. Как сообщило в четверг агентство Belga со ссылкой на источники в Минобороны королевства, стороны обсудили этот вопрос в ходе двусторонней встречи на полях министерского заседания НАТО в Брюсселе.

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Согласно источникам агентства, Резников подтвердил, что он получил запрос своего бельгийского коллеги о проведении расследования и что соответствующее разбирательство началось. Он заверил Дедондер, добавляет агентство, что проинформирует ее, как только выяснение обстоятельств закончится.

9 июня Дедондер заявила, что Бельгия будет продолжать поставки оружия Украине, ожидая ответа на свой запрос. По ее словам, анализ фотографий, сделанных в ходе рейда украинских боевиков в Белгородскую область в мае, подтверждает, что они были вооружены бельгийскими штурмовыми винтовками производства Бельгии FN Scar. Министерство обороны королевства начало расследование этого факта, отметив, что к каждой партии поставляемого Украине оружия приложен документ, "который разъясняет, что оно должно использоваться только для обороны украинской территории, не для нападений на другие государства, там также говорится о необходимости соблюдения прав человека и международных норм". 

Теги:
БельгияУкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на УкраинеРезников, Алексей Юрьевич
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