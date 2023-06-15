Депутаты ЕП одобрили резолюцию с призывом принять Украину в НАТО после окончания конфликта

В документе говорится, что сейчас "члены ЕС вместе с союзниками по НАТО должны тесно сотрудничать с Украиной для разработки временных рамок гарантий безопасности"

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию с призывом к НАТО начать процесс интеграции Украины в Североатлантический альянс после окончания украинского конфликта. Голосование состоялось в четверг на сессии ЕП в Страсбурге.

За принятие резолюции выступили 425 депутата, против - 38, воздержались от голосования 42 представителя Европарламента. В документе депутаты высказывают пожелание, чтобы "процесс присоединения Украины к НАТО начался после окончания конфликта и был завершен как можно скорее".

Сейчас, по мнению представителей ЕП, "члены ЕС вместе с союзниками по НАТО должны тесно сотрудничать с Украиной для разработки временных рамок гарантий безопасности". В Европарламенте подчеркнули, что вступление Украины в НАТО и ЕС "повысит региональную и глобальную безопасность".

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве понимают невозможность вступления в альянс до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. Днем ранее на саммите Европейского политического сообщества он утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.

Как ранее сообщило агентство Reuters, страны НАТО намерены завершить разработку плана по оказанию долгосрочной помощи Украине до саммита альянса в Вильнюсе 11-12 июля. Он подразумевает меры, которые будут оказаны Киеву вместо предоставления членства в альянсе.