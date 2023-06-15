На Украине объявили в розыск бывшего депутата от "Оппозиционной платформы"

По данным агентства "Укринформ", Наталья Королевская фигурирует в категории "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего депутата от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталью Королевскую. Об этом сообщило агентство "Укринформ".

По информации агентства, фамилия Королевской находится в базе розыска Министерства внутренних дел Украины. Отмечается, что она фигурирует в категории "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования".

29 января издание "Общественное" сообщило, что Королевская и еще двое депутатов, избиравшиеся в Верховную раду Украины от "Оппозиционной платформы", отказались от мандатов. По информации издания "Левый берег", все трое сейчас находятся за пределами Украины.

В июне 2022 года украинский суд вынес решение о запрете "Оппозиционной платформы" по иску Минюста, который обвинил партию в том, что она является пророссийской. Фракция партии в Верховной раде была распущена, однако входившие в нее депутаты продолжили работу в парламенте. При этом на Украине подали несколько петиций с требованием лишить мандатов депутатов распущенной "Оппозиционной платформы" во всех представительных органах.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 января своим указом лишил украинского гражданства депутатов Рады Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, которые также входили в "Оппозиционную платформу". Верховная рада 13 января приняла постановления о досрочном прекращении их полномочий.