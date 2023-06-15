Экс-советник Трампа заявил, что кризис на Украине преподал Тайваню урок

Как отметил Мэттью Поттингер, сдерживание намного лучше войны

ГОНКОНГ, 15 июня. /ТАСС/. Кризис на Украине преподал Тайваню урок о том, что сдерживание лучше военного конфликта. Об этом в четверг заявил бывший заместитель помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэттью Поттингер на встрече с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в Тайбэе.

"Украина дала Тайваню важное представление о том, что сдерживание намного лучше войны", - приводит его слова Центральное информационное агентство острова. Поттингер, отвечавший в администрации Трампа за формирование политики США в отношении Китая с 2019 по 2021 год, отметил, что для эффективного сдерживания КНР Вооруженным силам Тайваня нужно накапливать арсеналы высокоточного и смертоносного оружия, а также регулярно проводить учения, близкие к реальным боевым действиям.

В ответ глава администрации Тайваня указала, что остров продолжает повышать возможности самообороны и усиливать сотрудничество с иностранными партнерами.

"Мир и стабильность в Тайваньском проливе являются крайне важными для поддержания международного порядка", - отметила она.

Модель Израиля

Тайвань в противостоянии с превосходящей его по мощи КНР должен следовать модели Израиля, заявил бывший заместитель помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности.

Он отметил, что эффективное сдерживание Пекина будет для Тайбэя намного лучше открытого конфликта. "В этом смысле Израиль может послужить отправной точкой. По численности населения Израиль не доходит и до половины Тайваня, у него нет таких естественных преград, как море и горы, которые есть у острова", - сказал он.

"В то же время Израиль смог выиграть каждую из войн за последние 50 лет, остановить вторжение врага, несмотря на противостояние с таким превосходящим его по численности соперником, как Иран, который к тому же обладает передовыми технологиями", - подчеркнул Поттингер.

Он также дал высокую оценку решению властей Тайваня увеличить с 2024 года срок обязательной службы по призыву с 4 до 12 месяцев, а также реформировать систему переподготовки резервистов.

Делегация США

Американская делегация во главе с Поттингером прибыла на Тайвань в воскресенье. Поездка организована базирующимся в Вашингтоне Фондом защиты демократий. Согласно программе, они встретятся с представителями Совета национальной безопасности Тайваня, внешнеполитического ведомства острова.

Кроме того, делегация должна посетить оборонное ведомство Тайваня, управление береговой охраны и другие институты исполнительной власти для обсуждения таких вопросов, как национальная и информационная безопасность, а также устойчивость цифровой инфраструктуры. В состав делегации входят также исполнительный директор фонда Марк Дубовиц и бывший исполняющий обязанности руководителя Совета национальной безопасности Израиля бригадный генерал в отставке Яков Нагель. Визит продлится до 16 июня.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.