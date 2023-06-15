Президенты Алжира назвал переговоры с Путиным откровенными и дружественными

Абдельмаджид Теббун считает, что это свидетельствует о высоком уровне отношений двух стран

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Состоявшиеся в четверг в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным были откровенными и дружественными, заявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун по итогам встречи.

"Переговоры с президентом России были откровенные и дружественные, что свидетельствует о высоком уровне наших отношений", - подчеркнул лидер североафриканской страны.

"Хочу сказать большое спасибо президенту Путину за гостеприимство и теплый прием", - добавил он.

Ранее в четверг Путин и Теббун по окончании переговоров в Кремле подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве стран.