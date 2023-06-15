Запад подготовил почти 60 тыс. украинских военнослужащих для участия в контрнаступлении

Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Страны Запада подготовили почти 60 тыс. украинских военнослужащих для участия в контрнаступлении. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной западными странами группы, которая координирует поставки оружия и военной техники Украине.

"В общем и целом, за счет международных усилий было обучено почти 60 тыс. украинских солдат для нынешней [наступательной] операции [Киева]", - сказал американский военачальник.

По его словам, западные государства продолжат предоставлять Киеву "широкомасштабную поддержку - от поставки современных вооружений до предоставления разведывательной информации и обучения украинских сил". В настоящее время подготовку на 40 различных базах в 33 странах коллективного Запада на трех континентах проходят 6 тыс. украинских военнослужащих, сказал Милли. Согласно изложенной им информации, США подготовили с момента начала Россией специальной военной операции свыше 11 тыс. украинских военнослужащих, то есть 12 батальонов. "Мы в настоящее время готовим [еще] три батальона, танковый батальон и два батальона территориальной обороны", - отметил глава КНШ.

"Наша приверженность Украине выходит далеко за пределы "здесь и сейчас", - добавил Милли.