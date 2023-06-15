15 июня, 14:14,
обновлено 15 июня, 14:45
Военная операция на Украине

В США заявили, что Запад далек от завершения проекта поставок F-16 Украине

По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, для этого еще предстоит проделать много работы

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Западные страны далеки от реализации проекта поставок Украине американских истребителей F-16, для осуществления данной инициативы еще предстоит проделать много работы. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной западными странами группы, которая координирует поставки оружия и военной техники Украине.

Его попросили прокомментировать готовность программы поставок Украине истребителей. "Сегодня мы провели заседание с участием представителей различных стран, которые находятся на ранней стадии процесса планирования [данной программы]. Я думаю, что есть намерение нескольких стран взять на себя ведущую роль - [это] Нидерланды и Дания - в вопросе планирования. Предстоит проделать еще много работы. Я думаю, что было бы преждевременно называть конкретную дату, когда F-16 или любая другая модель современного самолета будет использована в боевых действиях на Украине", - ответил генерал. 

Теги:
УкраинаСШАДанияНидерландыВоенная операция на Украине
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