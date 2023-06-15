Качиньский намерен провести в Польше референдум по вопросу размещения мигрантов

Лидер партии "Право и справедливость" считает, что руководство страны никогда не согласится на предложение Еврокомиссии о распределении мигрантов из Ближнего Востока и Африки по разным государствам ЕС

ТАСС, 15 июня. Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложил провести в республике референдум по вопросу размещения в стране мигрантов. Такое заявление он сделал в четверг в парламенте.

По словам Качиньского, действующие польские власти никогда не согласятся на предложение Еврокомиссии о распределении мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки по разным странам ЕС.

"Польский народ на это не согласится", - сказал он и подчеркнул, что "этот вопрос должен быть предметом референдума". "Мы организуем этот референдум. Поляки должны высказаться по этому вопросу", - добавил Качиньский.

В мае председательствующая в ЕС Швеция поддержала предложение Еврокомиссии о реформе системы предоставления убежища мигрантам в Евросоюзе. Одобренное Швецией предложение ЕК заключалось в том, чтобы переместить в другие страны ЕС от 30 до 120 тыс. мигрантов, находящихся в государствах Евросоюза с избыточным количеством беженцев. Государство, не согласное принимать беженцев, обязано будет выплатить за каждого не принятого мигранта "финансовый эквивалент" в размере €22 тыс.