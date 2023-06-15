15 июня, 15:33
Умер Сильвио Берлускони

СМИ сообщили о кремации тела Сильвио Берлускони

Урну с прахом политика разместят в мавзолее на личной вилле в Аркоре, пишет агентство ANSA

РИМ, 15 июня. /ТАСС/. Тело бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони было кремировано. Урна с прахом политика будет храниться вместе с прахом его родителей, передает в четверг агентство ANSA.

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По его данным, процедура кремации прошла в области Пьемонт. Урну с прахом Берлускони разместят в мавзолее на личной вилле в Аркоре, который был построен по желанию политика еще при его жизни.

В семейный мавзолей ранее был перенесен прах родителей Берлускони, изначально захороненных на Монументальном кладбище Милана, но это не афишировалось. 

Теги:
ИталияБерлускони, СильвиоУмер Сильвио Берлускони
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