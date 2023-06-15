Украина с начала года получила $19,8 млрд международной помощи

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа сообщила, что внешние ресурсы составляют 48,9% от всех ресурсов общего фонда, которые государство аккумулировало за первые пять месяцев

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Международная помощь Украине с начала 2023 года составила $19,8 млрд. Об этом сообщила замглавы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

"По состоянию на середину июня в общий фонд государственного бюджета поступило $19,8 млрд (723,7 млрд гривен) от международных партнеров", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Депутат отметила, что внешние ресурсы составляют 48,9% от всех ресурсов общего фонда, которые государство аккумулировало за первые пять месяцев.

По информации замглавы комитета, с начала года в бюджет поступило $2,7 млрд от Международного валютного фонда, $1,76 млрд - от Канады, ЕС предоставил Украине $8,1 млрд льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи. "Однако крупнейшим донором безвозвратной бюджетной помощи были и остаются США. Это важно в условиях, когда доля общего объема государственного и гарантированного долга на начало года уже достигла 78,5% ВВП", - подчеркнула депутат.

По данным Пентагона на начало мая, США поставили Украине военную помощь на сумму $35,7 млрд с 24 февраля 2022 года и 36,4 млрд долларов за то время, что на посту президента США находится Джо Байден. 9 июня Пентагон сообщил, что власти США решили выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,1 млрд, в него войдут дополнительные средства противовоздушной обороны и боеприпасы. 13 июня Вашингтон сообщил о выделении Украине нового американского пакета оружия и военной техники на сумму $325 млн.

По данным комитета Верховной рады по финансам, в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на 2024 год. Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере $38 млрд. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад покрыть в 2023 году дефицит украинского бюджета в полном объеме.