Группа высокого уровня Совмина СГ просит Мезенцева подключиться к вопросам соцблока

Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой отметил, что важными составляющими соцблока являются вопросы патриотической и исторической тематики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства (СГ) Белоруссии и России просит генерального секретаря СГ Дмитрия Мезенцева подключиться к рассмотрению вопросов исторической и патриотической направленности в рамках социального блока. Об этом на сессии "Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил сопредседатель группы, посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

Дипломат поблагодарил лично Мезенцева и сотрудников Постоянного комитета СГ за организацию и модерирование работы группы, отметив, что недавно "кроме экономики в рамках Группы высокого уровня появился социальный блок". "Мы на последнем заседании [группы в Москве 2 июня] первый раз так подробно посмотрели эту историю: насколько эффективно, может быть, отбираются, заявляются и одобряются наши союзные программы именно по социальной сфере, от здравоохранения до образования", - сообщил посол, добавив, что важными составляющими соцблока являются вопросы патриотической и исторической тематики.

"Дмитрий Федорович, прошу вас, просто я знаю, что вы большой эксперт, сторонник подготовки таких решений, чтобы вы не упускали, а мы с [сопредседателем группы, вице-премьером правительства РФ] Алексеем Логвиновичем [Оверчуком] абсолютно не имеем здесь никаких противопоказаний, противоречий, чтобы в нашей классической экономической повестке социальные вопросы тоже подключались, потому что они все очень важные", - сказал Крутой.

Ранее Мезенцев отмечал, что открытость и искренность, свойственные заседаниям Группы высокого уровня, являются реальным фундаментом для дальнейшего движения вперед к полной реализации союзных программ, а ее работа вносит вклад в развитие Союзного государства, решая многие вопросы практической направленности в различных отраслях.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.