В Пентагоне заявили, что пуск ракет КНДР не представлял угрозы для США и их союзников

В ведомстве отметили, что ракетные пуски подчеркивают дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Американские военные считают, что осуществленный КНДР запуск баллистических ракет не представлял непосредственной угрозы для США или их союзников. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

"Мы знаем о пуске баллистических ракет [КНДР] и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя, согласно нашим оценкам, ракетные пуски не представляли непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников, они подчеркивают дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - отмечается в документе. В командовании в очередной раз подтвердили, что "обязательства США по защите Республики Корея и Японии остаются непоколебимыми".

Как сообщила журналистам парламентский заместитель японского министра обороны Кими Онода, правительство Японии в четверг выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным запуском двух баллистических ракет. Они упали в пределах исключительной экономической зоны Японии в водах у префектуры Исикава (побережье Японского моря). Ракеты пролетели от 850 км до 900 км, достигнув максимальной высоты 50 км. Они могли обладать изменяемой траекторией полета. Между тем информации о возникновении какого-либо ущерба в связи с произошедшим не поступало.

По словам генерального секретаря японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, Силы самообороны Японии не пытались сбить ракеты, упавшие в пределах ИЭЗ страны. При этом он подчеркнул, что не считает произошедшее связанным с предпринятой ранее попыткой КНДР осуществить запуск спутника.