Зеленский признал, что украинские войска сталкиваются с жестким сопротивлением

Президент Украины считает, что боевые действия, которые сейчас ведутся, имеют решающее значение для хода специальной военной операции России

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Украинские войска на линии соприкосновения сталкиваются с очень жестким сопротивлением российских сил. Это признал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC, в котором он попросил Запад ускорить поставки Киеву истребителей F-16, так как, по его словам, украинские силы, "теряют преимущество" из-за того, что российские военные господствуют в воздухе.

"Наши войска на линии фронта сталкиваются с очень жестким сопротивлением", - заявил Зеленский в интервью, выдержки из которого опубликованы на сайте NBC. Он высказал мнение, что боевые действия, которые сейчас ведутся, имеют решающее значение для хода специальной военной операции России.

Говоря о перспективе поставок американских истребителей F-16, Зеленский заявил, что они задерживаются из-за бюрократических процедур. "Я понимаю, что есть бюрократия, - заявил он. - Но мы теряем время, мы теряем людей, и, что самое важное, мы теряем наше преимущество", - сказал президент Украины. "Россия контролирует воздух", - добавил Зеленский. "Украина хочет быть в состоянии соревноваться в воздухе, дайте нам возможность сделать это сейчас", - сказал он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек. Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.