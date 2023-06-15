Министр обороны Молдавии считает минимальным риск военной угрозы для страны

Как заявил Анатолий Носатый, "атака страны по суше невозможна в принципе"

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Риск военной угрозы для Молдавии минимален, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый на заседании контактной группы поддержки Украины, которое состоялось в четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Риск реальной военной угрозы для Молдавии сейчас минимален, а атака страны по суше невозможна в принципе. На первый план вышла защита воздушного пространства, так как риск атаки с воздуха чуть выше", - цитирует слова министра молдавское издание Newsmaker. Носатый подчеркнул, что "практически все сектора обороны Молдавии находятся в процессе модернизации", расходы на которую покроет государственный бюджет и помощь западных партнеров.

В январе президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию "Политико" не исключила, что в контексте украинского кризиса республика может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. При этом она подчеркнула, что это решение должно быть принято гражданами демократическим путем, через референдум. Как показали опросы, большинство населения Молдавии против вступления в Североатлантический альянс, а в последние месяцы число противников увеличилось. Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства, в Кишиневе действует информационный центр альянса и бюро по связям с альянсом. Власти непризнанного Приднестровья, Гагаузской автономии и оппозиционные партии резко раскритиковали планы властей по сближению с альянсом.