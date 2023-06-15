Остин заявил, что позиция США в отношении Украины и НАТО не поменялась

Вашингтон продолжает придерживаться подхода, который был зафиксирован на саммите альянса в Бухаресте

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Позиция Соединенных Штатов в отношении Украины и НАТО не претерпела изменений, Вашингтон продолжает придерживаться подхода, который был зафиксирован в свое время на саммите Североатлантического альянса в столице Румынии. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной западными странами группы, которая координирует поставки оружия и военной техники Украине.

"Вы слышали, как мы вновь и вновь говорили, что мы продолжаем поддерживать политику открытых дверей НАТО. И страны будут следовать отличными друг от друга путями к вступлению", - сказал глава Пентагона, отвечая на вопрос о том, почему бы Вашингтону не подать более ясный сигнал о том, что Украина станет членом Североатлантического альянса.

"Скажу также, что мы остаемся на тех же позициях, на которых находились в Будапеште [Бухаресте]. Думаю, вы увидите, что союзники и партнеры продолжат работать сообща, чтобы предоставлять Украине то, что ей необходимо для успеха, предоставлять заверения на перспективу", - добавил Остин.

Участники совещания НАТО на высшем уровне, прошедшего в Брюсселе в июне 2021 года, зафиксировали в итоговом коммюнике, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Как говорилось в заявлении, страны - члены блока подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО с планом действий по членству "в качестве неотъемлемой части этого процесса". В нем также пояснялось, что в силе остается аналогичное решение, принятое на саммите альянса в Бухаресте в отношении Грузии. Между тем президент США Джо Байден высказывался на этот счет по итогам брюссельского саммита гораздо более обтекаемо. По его словам, Украина должна убедить Североатлантический альянс в том, что заслуживает обретения членства в нем, а также сделать все необходимые для этого шаги, включая искоренение коррупции.