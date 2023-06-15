Польша запустила систему электронного слежения за границей с Белоруссией

Она работает на протяженности в 206 км.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Польша завершила процесс запуска системы электронного наблюдения за границей республики с Белоруссией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице польской пограничной охраны в Twitter.

"Сегодня завершилась официальная приемка строительных работ по установке системы электронного слежения на границе Польши и Белоруссии. Она работает на всей протяженности, то есть на 206 км [сооружения]", - отмечается в сообщении.

Ранее польские власти возвели ограждение на границе с Белоруссией, также они начали его устанавливать на границе с Калининградской областью РФ. Строительство стартовало в начале 2022 года из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.