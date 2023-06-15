15 июня, 16:56,
обновлено 15 июня, 17:24
Военная операция на Украине

Генсек ООН считает важной африканскую инициативу по урегулированию на Украине

Антониу Гутерриш также заявил, что надеется на позитивные итоги переговоров Владимира Путина с африканскими лидерами в контексте зерновой сделки

ООН, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ознакомился с инициативой ряда африканских стран об урегулировании конфликта на Украине и считает ее важной.

"У меня была возможность узнать от президента [ЮАР Сирила Рамапосы] описание этих усилий. Я всегда поддерживаю это. Не мне определять, что они [африканские страны] достигнут, - сказал Гутерриш в четверг на пресс-конференции. - Я считаю эту инициативу важной, основанной на взглядах ряда стран".

Гутерриш также заявил, что надеется на позитивные итоги переговоров Путина с африканскими лидерами в контексте зерновой сделки.

"Я надеюсь, что по итогам переговоров между президентом Путиным и африканскими лидерами будет позитивный результат по зерновой сделке, равно как и касательно наших усилий для экспорта российского продовольствия и удобрений", - отметил генсек. 

Теги:
УкраинаРоссияГутерриш, АнтониуРамапоса, СирилВоенная операция на Украине
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