Кнайсль: Россия может стать центром миграции европейцев, не разделяющих ценности Запада

По словам экс-главы МИД Австрии, в Германии растет доля населения, которое больше не согласно с тем, как работает общее образование, как их жизнь управляется разного рода меньшинствами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Все больше европейцев захотят эмигрировать в Россию, так как не разделяют ценности современного Запада. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если мы посмотрим на текущую ситуацию на общественном уровне, в Австрии и Германии растет доля населения, которое больше не согласно с тем, как работает общее образование, как их жизнь управляется разного рода меньшинствами", - сказала она.

"И вы увидите рост количества людей, которые захотят эмигрировать в Россию по этой причине. Это только начало", - отметила Кнайсль. "Россия может стать центром миграции", - подчеркнула бывший министр иностранных дел Австрии.